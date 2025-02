Juiz ameaça suspender WhatsApp no Brasil

Caso o WhatsApp não reestabeleça o acesso de usuário, juiz pode suspender a plataforma no país

O juiz Luiz Antônio Afonso Júnior, da Comarca de Catalão, no estado de Goiás, alertou a Meta, empresa proprietária do WhatsApp, em uma decisão proferida na segunda-feira (10), sobre a possibilidade de suspender temporariamente o aplicativo em todo o Brasil. O motivo? O não cumprimento de uma ordem judicial para restabelecer o acesso de um usuário ao seu número de WhatsApp Business.

Impacto ao usuário

O magistrado destacou que a ausência do acesso ao WhatsApp tem gerado graves consequências ao autor da ação, pois a plataforma é sua principal ferramenta de comunicação e trabalho.

Diante da situação, além de aumentar a multa diária para R$ 3 mil, limitada a R$ 50 mil, o juiz alertou que, caso a Meta continue a desobedecer a decisão, outras medidas coercitivas poderão ser adotadas.

Possíveis medidas

O juiz ainda advertiu que, em caso de novos descumprimentos, medidas mais rigorosas poderão ser aplicadas. Entre elas estão o bloqueio de contas bancárias da empresa ou até a suspensão temporária das atividades do WhatsApp no Brasil, prejudicando milhões de usuários.

Essa decisão coloca a Meta em uma situação delicada, pois, caso as ações solicitadas não sejam atendidas, pode haver um impacto significativo nas operações do WhatsApp, a plataforma de mensagens mais popular do país.

