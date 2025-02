Preso homem que atirou contra rosto de namorada em Manaus

Um jovem de 18 anos foi preso nesta terça-feira (11), por tentativa de feminicídio contra sua namorada, de 17 anos. O crime foi praticado no dia 1° de fevereiro deste ano, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, a equipe de investigação tomou conhecimento do caso após receber uma denúncia de uma testemunha. Imediatamente, as investigações foram iniciadas e a imagem do suspeito chegou a ser divulgada como procurado.

“A testemunha é uma pessoa próxima à vítima e estava visitando-a na casa do autor. Durante a visita, presenciou o homem agredindo a jovem com socos e coronhadas por motivos de ciúmes. Ao perceber a presença da testemunha, o autor tentou atirar contra ela, mas a arma falhou”, contou a delegada.

Tentativa de feminicídio

Ainda segundo a autoridade policial, em seguida, ele disparou contra o rosto da própria namorada, que foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, onde permanece internada.

O mandado de prisão preventiva em nome do infrator foi solicitado à Justiça e deferido. Durante diligências, a equipe policial da DECCM Sul/Oeste verificou o mandado de prisão em aberto e entrou em contato com a equipe de investigação da DECCM Centro-Sul sobre a localização do suspeito.

“Na manhã desta terça-feira, com o apoio da DECCM Sul/Oeste, cumprimos a ordem judicial”, relatou Patrícia Leão.

Procedimentos

O autor responderá por tentativa de feminicídio e já está à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais Feminicídio: adolescente de 15 anos é morta a tiros por namorado de 56 anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱