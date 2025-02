VÍDEO: Criança foi atropelada por caminhão roubado em Manaus; criminoso morreu

Veículo foi utilizado por Clefferson Silva e Silva, de 40 anos, e um comparsa ainda não identificado para fugir da polícia no bairro Zumbi

Um novo vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (10) mostra o momento em que um caminhão, usado por criminosos durante uma perseguição policial, atropela uma criança em Manaus. O caso ocorreu na última sexta-feira (7).

O veículo foi utilizado por Clefferson Silva e Silva, de 40 anos, e um comparsa ainda não identificado para fugir da polícia no bairro Zumbi dos Palmares II, na Zona Leste da capital, após serem flagrados cometendo assaltos na região.

Durante a fuga, além de bater em carros estacionados, o caminhão atingiu a criança, que caminhava pela via.

Nas imagens, é possível ver o impacto e a correria de moradores para socorrer a vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.

O caso está sob investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que já confirmou a morte de Clefferson durante um novo confronto com agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) no sábado (8).

