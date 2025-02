Vídeo mostra diretor de escola agredindo menino de 4 anos

O diretor de uma escola infantil no Rio de Janeiro foi flagrado agredindo um menino de 4 anos em um caso que gerou grande indignação na comunidade local.

O incidente ocorreu no Jardim Escola Arco Íris, no bairro Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no ano passado, quando a criança tinha apenas 3 anos.

O vídeo das agressões foi divulgado nesta segunda-feira (10), após os pais da vítima receberem as imagens e procurarem a Polícia Civil.

A mãe da criança recebeu o vídeo por meio de um perfil falso nas redes sociais. Nas imagens, o menino aparece de costas, com o rosto voltado para a parede, ao lado de uma professora. Em seguida, o diretor da escola, Ananias Nogueira, conhecido como Tio Nandi, aparece, puxa o menino ao chão, o levanta, o joga contra a parede e o agita com violência.

A mãe revelou que seu filho frequentemente retornava para casa com marcas pelo corpo, mas a escola alegava que ele se machucava durante birras. Ela acredita que as agressões possam ter ocorrido em outras ocasiões.

“Eu acredito que todas as vezes que fui chamada, e tenho prints das conversas no WhatsApp com a escola, provavelmente foi esse tipo de comportamento que eles tiveram com meu filho”, disse a mãe, que optou por não revelar sua identidade.

O agressor, Ananias Nogueira, é o diretor e proprietário da escola, atualmente administrada pelos filhos dele. Em nota, a instituição repudiou as agressões e se comprometeu a colaborar com as investigações.

*Com informações SBT News

