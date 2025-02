Escolas de samba do Grupo Especial de Manaus receberão R$ 165 mil para o Carnaval 2025

O prefeito David Almeida e Jender Lobato, da ManausCult, farão a entrega oficial do recurso nesta sexta-feira (14), no mirante Lúcia Almeida

As oito escolas do Grupo Especial de Manaus receberão R$ 165 mil cada para o Carnaval 2025, dentro do fomento total de R$ 2,6 milhões, um aumento de 20% em relação ao ano passado.

O prefeito David Almeida e Jender Lobato, da ManausCult, farão a entrega oficial do recurso nesta sexta-feira (14), no mirante Lúcia Almeida, com a presença dos representantes das 24 agremiações contempladas.

Além do Grupo Especial, as escolas do Grupo de Acesso A receberão R$ 99 mil, enquanto o Grupo de Acesso B contará com R$ 63.250. O repasse visa fortalecer o Carnaval de Manaus e garantir desfiles grandiosos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱