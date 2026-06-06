Garantido e Caprichoso

Marciele Albuquerque e Isabelle Nogueira defendem o item 9 dos bois Caprichoso e Garantido no 59º Festival Folclórico de Parintins

Falta menos de um mês para o 59º Festival Folclórico de Parintins, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho. Durante as três noites de apresentações no Bumbódromo, os bois-bumbás Caprichoso e Garantido serão representados pelos seus 21 itens oficiais, que têm a missão de defender as cores e a identidade de cada agremiação na arena.

Entre os personagens mais aguardados pelo público está a Cunhã-Poranga, item 9 do festival. Ela simboliza beleza, força e ancestralidade e, ao mesmo tempo, ocupa um dos papéis mais importantes da disputa. A personagem é defendida por Marciele Albuquerque, pelo Boi Caprichoso, e por Isabelle Nogueira, pelo Boi Garantido.

O que representa a Cunhã-Poranga no Festival de Parintins

A Cunhã-Poranga é descrita como moça bonita, sacerdotisa, guerreira e guardiã. No contexto do Festival de Parintins, ela representa a mulher mais bela da aldeia dentro da narrativa encenada pelos bois.

Além disso, o item tem grande peso na arena, já que é avaliado por critérios como beleza, simpatia, garra, desenvoltura e capacidade de integração ao espetáculo de cada boi. Por isso, cada apresentação exige forte preparo artístico e cênico.

Na prática, a disputa ocorre no Bumbódromo, localizado na Ilha Tupinambarana, onde as duas representantes realizam performances que combinam dança, interpretação e conexão com a temática indígena desenvolvida pelos bois.

Como funciona o julgamento dos itens

O espetáculo de Caprichoso e Garantido é composto por 21 quesitos, conhecidos como itens, que se organizam em três blocos de avaliação.

Primeiramente, o Bloco A reúne os quesitos comuns e musicais. Em seguida, o Bloco B concentra os itens ligados à cenografia e à coreografia. Por fim, o Bloco C reúne os aspectos artísticos do espetáculo.

Cada bloco é avaliado por um grupo de três jurados especializados. Além disso, esses avaliadores precisam ter conhecimento teórico sobre folclore e experiência em manifestações culturais brasileiras, o que garante maior rigor técnico na análise.

Isabelle Nogueira representa a força feminina do Garantido

Natural de Manaus, Isabelle Nogueira é formada em Letras e atuou como professora antes de seguir carreira artística. Atualmente, ela trabalha como dançarina e influenciadora digital.

No Festival de Parintins, Isabelle representa a Cunhã-Poranga do Boi Garantido desde 2018. Além disso, a personagem que interpreta, em tupi-guarani, significa “mulher bonita” e simboliza uma guerreira indígena que exalta a força e a beleza da mulher da floresta por meio da dança e da interpretação cênica.

Desde que assumiu o papel, ela passou a ganhar grande visibilidade, o que ampliou sua projeção nacional e fortaleceu a presença da cultura amazônica em diferentes espaços.

Marciele Albuquerque leva expressividade e ativismo à arena

Natural de Juruti, no Pará, Marciele Albuquerque se destaca pela expressividade cênica e pela forte presença durante as apresentações no Bumbódromo. Além disso, ela construiu uma atuação marcante dentro e fora da arena.

Paralelamente às apresentações, Marciele ampliou sua presença nas redes sociais, onde compartilha bastidores do festival, ensaios e conteúdos ligados à cultura popular amazônica. Dessa forma, contribui para levar o Festival de Parintins a um público ainda maior, além das fronteiras do Amazonas.

Por outro lado, sua atuação também se destaca no campo social e ambiental. Ela utiliza suas plataformas para defender a valorização dos povos indígenas, a preservação da Amazônia, o combate ao racismo e a defesa dos direitos das mulheres.

Assim, ao longo dos anos, Marciele reforça que o boi-bumbá não se limita a uma manifestação cultural. Pelo contrário, ele também funciona como espaço de identidade, representatividade e valorização dos povos da região.

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