Grupo de tecnologia abre vagas de emprego em Manaus

Cargos como assistente de logística, fiscal e consultor de vendas estão entre as oportunidades ofertadas

Manaus (AM) – O Grupo Info, do qual faz parte a rede Info Store, está com novas oportunidades de emprego para quem deseja se juntar ao time de uma das maiores redes de varejo e referência na área de tecnologia na região Norte. Estão sendo ofertadas 17 vagas para os cargos de Consultor de Vendas (13), Assistente de Logística Júnior (01), Assistente de Sistema (01), Analista de Sistema (01) e Assistente Fiscal (01). As vagas estão disponíveis para as cidades de Manaus (AM), Belém (PA) e Boa Vista (RR).

Aqui está a lista das vagas disponíveis:

Vagas para a capital amazonense (Manaus):

Assistente de Logística Júnior – 1 vaga Assistente Fiscal – 1 vaga Assistente de Sistema – 1 vaga Analista de Sistema – 1 vaga Consultor de Vendas – 8 vagas

Vagas para Belém:

Consultor de Vendas – 2 vagas

Vagas para Boa Vista:

Consultor de Vendas – 3 vagas

Observação: Todas as vagas são também destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs).

Exigências:

Para o cargo de Assistente de Logística Júnior, é necessário ter Ensino Médio completo e experiência de seis meses na área. Para a vaga de Assistente Fiscal é desejável que tenha ensino superior completo ou estar cursando Ciências Contábeis, ter experiência na área de finanças e Excel avançado.

Para a vaga de Assistente de Sistema, é desejável curso técnico em Informática ou áreas relacionadas, com conhecimento sobre Redes de Computadores, Suporte em TI e Programação Básica.

Para o cargo de Analista de Sistema, é desejável que o candidato tenha Ensino Superior completo ou esteja cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins.

Para as vagas de Consultor de Vendas é desejável ter Ensino Superior ou estar cursando graduação. As especificações completas para cada vaga podem ser conferidas no site https://infostore.gupy.io/

A gerente de Gente & Gestão, Elisiane Lima, destaca a oportunidade de crescimento profissional na empresa.

“São vagas que abrangem desde aquele profissional que possui o ensino médio, como também aquele de ensino superior com conhecimento mais avançado nas áreas, além da seleção ser em três estados, o que amplia o leque de oportunidades”, afirmou.

Processo seletivo

O processo seletivo, disse ela, será realizado em etapas. Os interessados devem acessar o portal de recrutamento https://infostore.gupy.io/, escolher a vaga desejada e realizar o cadastro.

Após a análise, os candidatos selecionados para a próxima fase passarão por uma entrevista com o setor de Recursos Humanos, seguida de um teste prático e entrevista técnica, que visa avaliar as competências específicas para cada função.

