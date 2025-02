MP investiga aluguel de imóvel para instalar secretaria de São Paulo de Olivença em Manaus

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um inquérito civil nesta terça-feira, 11, para investigar um aluguel, com dispensa de licitação, por parte da prefeitura de São Paulo de Olivença, distante 991 quilômetros de Manaus, para instalar uma secretaria na capital amazonense.

O inquérito mira a dispensa de licitação nº 023/2023, processo nº 317/2023/SEGOV e Carta Contrato nº 061/2023.

Conforme informações publicadas pelo Ministério Público, o contrato de aluguel é para funcionamento da Secretaria Municipal de Governo de São Paulo de Olivença.

O documento é assinado pela promotora de Justiça Kyara Trindade Barbosa, que considerou a autuação de Notícia de Fato nº 263.2024.000009, para apuração de suposta irregularidade na dispensa de licitação.

De acordo com a promotora, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o artigo 37, caput, da Constituição da República.

“É função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento preparatório e inquérito civil, na forma da lei, para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas”, finalizou a promotora.