Wilson Lima convoca 1.037 aprovados em concurso da SSP-AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), anunciou nesta quarta-feira (12), a convocação de 1.037 aprovados no concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A convocação abrange servidores administrativos, além de soldados das forças policiais e bombeiros.

“Hoje, estamos convocando 1.073 aprovados nos concursos públicos da Segurança Pública do Amazonas. São policiais militares, bombeiros, policiais civis, incluindo delegados, escrivães, peritos e investigadores, além de servidores administrativos da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Até agora, já convocamos aproximadamente 2.700 aprovados, superando a meta anterior, que era de 2.400 aprovados. É o Estado do Amazonas trabalhando para garantir segurança à nossa população”, declarou o governador em um vídeo publicado nas redes sociais.

Este é o segundo chamamento dos aprovados no concurso realizado em dezembro de 2023. Até o momento, 1.704 aprovados em concursos da área de Segurança Pública do Estado já foram convocados, e os servidores que concluíram o curso de formação já estão desempenhando funções na segurança do estado.

“Consulte os nossos canais de comunicação e fique atento às datas, pois as convocações são feitas por fases”, disse Wilson Lima.

De acordo com o governador, serão convocados:

500 alunos soldados, 120 alunos oficiais e 7 alunos oficiais da área da saúde da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM);

210 alunos soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM);

126 profissionais para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM);

38 novos servidores para o corpo administrativo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran);

36 servidores para a SSP-AM.

O governador também destacou, durante coletiva, que os convocados para a Polícia Civil devem entregar seus documentos já na próxima segunda-feira (17), com a efetivação ocorrendo em março. Esses profissionais englobam delegados, escrivães, investigadores e peritos. Já para os bombeiros e alunos da Polícia Militar, a entrega de documentos deve ocorrer em maio, com início do curso de formação previsto para junho.

“Até o início de amanhã [quinta-feira] essas informações estarão detalhadas no site da Secretaria de Segurança Pública e nos demais canais de comunicação do governo do estado. Ao todo, nós estamos convocando 2.700 aprovados dos últimos concursos da segurança, superando a nossa meta, que era de convocar 2.400 aprovados”, afirmou o governador em coletiva.

Com essa convocação, o governo estadual busca reforçar os quadros de segurança pública no Amazonas, atendendo à demanda da população e cumprindo com a meta estabelecida.

