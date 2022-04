Manaus oferta curso de elaboração de projetos para artistas locais

Manaus (AM)- Foi lançado nesta quarta-feira (27), o edital com 70 vagas gratuitas para o curso “Elaboração e Criação de Projetos”, que visa preparar os artistas locais para concorrerem aos editais “Thiago de Melo” e “Manaus faz Cultura”, que serão lançados no próximo mês.

O edital foi lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

O projeto “Qualifica Artista Manauara: o Sucesso Depende de Você” tem como objetivo ofertar capacitação e qualificação profissional para todos os artistas residentes em Manaus, atuantes nos diversos segmentos da arte, que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo.

“Esse projeto nasceu com o intuito de agregar na formação e na construção de uma carreira de sucesso dos artistas da capital. É o segundo edital que lançamos em 2022 voltado especialmente a esse público e esperamos continuar contribuindo e disseminando a arte e o trabalho dos nossos artistas”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou o trabalho integrado das secretarias municipais, conforme orientação do prefeito David Almeida.

“O trabalho de forma integrada com a Semtepi, por meio da oferta gratuita de cursos, oficinas e palestras, desenvolve e amplifica cada vez mais o polo cultural, e principalmente o empreendedorismo artístico, que reflete diretamente na geração de emprego e renda em Manaus”.

Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível em semtepi.manaus.am.gov.br, na quinta-feira (28) das 9h às 17h, para realizar sua pré-inscrição. O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis.

O curso será realizado presencialmente no anexo do Escritório do Empreendedor, localizado na rua Miranda Leão, 82, Centro, nos dias 4 e 5 de maio.

*Com informações da assessoria

Foto: Divulgação / Otávio Di Borba

Edição Web: Bruna Oliveira

