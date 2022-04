Cantora amazonense Karen Francis é confirmada no festival Primavera Sound

Manaus (AM)- Um dos principais festivais de música do mundo, o Primavera Sound divulgou na manhã desta quarta-feira (27), o line-up oficial das atrações e entre as atrações confirmadas, está a cantora amazonense Karen Francis, que sobe ao palco no primeiro dia de festival.

O evento acontece de 31 de outubro a 6 de novembro. Karen será uma das atrações da programação do “Primavera na Cidade”, que em três pontos diferentes da cidade de São Paulo, movimentando a cidade com artistas de diferentes gêneros musicais. A artista marca presença com seu R&B característico.



“Esse convite foi um dos mais importantes para mim até agora, não só pelo festival em si, mas por tudo que a minha participação representa para mim, para minha cidade e para nós, nortistas, que temos tanta dificuldade de estar nos espaços do eixo Sul-Sudeste e em festivais internacionais”, destacou a cantora. “Eu sou uma menina do Amazonas, filha de moçambicana com amazonense, e estarei lá mostrando essa cara e esse som, com minhas raízes negras e indígenas”.

Por meio das redes sociais, Karen Francis também comemorou a participação e anunciou a novidade. O line-up do Primavera Sound São Paulo conta ainda com grandes nomes como Arctic Monkeys, Björk, Gal Costa, Travis Scott, Lorde, entre outros. A lista completa de atrações está disponível no site e nas redes sociais do festival.

Karen Francis

Karen Francis é cantora, compositora e instrumentista natural de Maués (AM), e representa o R&B contemporâneo feito no Norte do país. A voz potente e a musicalidade que une raízes da música negra, sonoridades africanas e influências de rap, gospel e afrobeat marcam o som produzido pela artista, com letras sobre relacionamentos, sexualidade, desejos, ancestralidade e negritude.



No repertório, a artista já conta com o EP “Acontecer” (2018) e sua releitura, “Acontecer – Ao Vivo” (2021), além do single “Confissão”, lançado em dezembro de 2021 com participação da rapper Anna Suav. A faixa foi produzida dentro da programação das Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal, do Festival Se Rasgum (PA), e é o primeiro single do disco de estreia de Karen, que deve ser lançado ainda este ano.

Primavera Sound

Realizado há 20 anos em Barcelona (Espanha), o Primavera Sound estreia em solo brasileiro entre 31 de outubro a 6 de novembro deste ano, com a programação principal no Distrito Anhembi, em São Paulo, e atrações paralelas durante a semana espalhadas pela cidade. Os ingressos para o público geral já estão à venda por meio do site oficial do evento e na bilheteria do Estádio do Morumbi (SP).

*Com informações da assessoria

Fotos: Alonso Júnior

Edição Web: Bruna Oliveira

