Jovem usa proximidade com a família para estuprar criança em Manaus

Um homem de 24 anos foi preso na terça-feira (11), por estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. A prisão foi efetuada no bairro Flores, Zona Norte de Manaus.

Investigação

Conforme a delegada Deborah Ponce de Leão, adjunta da Depca, as investigações iniciaram a partir da denúncia da genitora da vítima, quando ela compareceu à unidade especializada e contou que sua filha teria sido abusada sexualmente pelo autor.

“Em depoimento especial da vítima, a criança contou que o homem usava da manipulação, a obrigando a praticar os atos sexuais, sendo agressivo com ela. Ele costumava levantar a mão para ela, a agredindo fisicamente e a ameaçando, dizendo que se ela falasse alguma coisa, algo iria acontecer com ela”, disse a delegada.

O crime

Segundo a delegada, o autor era uma pessoa próxima à família materna da vítima e estava hospedado na casa dela, uma vez que ele não mora em Manaus. Ele se aproveitou da proximidade para praticar o crime, desde outubro de 2024.

“A mãe não estava desconfiada de nada, ela acreditava que a criança estava segura dentro de casa, todavia, o indivíduo abusava sexualmente da vítima toda vez que a responsável saía para trabalhar. A genitora percebeu uma mudança de comportamento da filha e, ao conversar com ela, a criança relatou o que estava acontecendo”, falou a delegada.

Procedimentos

De acordo com a delegada, assim que tomou conhecimento do caso, a responsável levou a criança até a Depca para denunciar o autor. A partir disso, foram colhidos todos os elementos necessários para que fosse solicitada a prisão preventiva do homem.

“O indivíduo não tem antecedentes criminais, mas a gente consegue perceber a perversidade dos atos dele. Ele foi preso no bairro Flores na data de ontem, e trazido à Depca para os procedimentos”, contou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Pastor é suspeito de estuprar, manipular e perseguir três crianças

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱