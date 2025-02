Operação ‘Cavalo de Aço’ apreende 25 motos irregulares em Manaus

Manaus (AM) – A operação “Cavalo de Aço” resultou na apreensão de 25 motocicletas irregulares em Manaus nesta quarta-feira (12). A ação, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), teve como objetivo retirar de circulação veículos sem documentação, condutores não habilitados e combater infrações de trânsito.

Com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e outros órgãos, a blitz ocorreu na avenida Nathan Xavier, zona Norte da capital. Durante a fiscalização, 645 motocicletas foram abordadas e 137 autuações foram registradas por irregularidades como ausência de placa, falta de habilitação e licenciamento vencido.

Além disso, um motociclista foi preso por porte ilegal de arma ao ser flagrado com um revólver calibre 38. Segundo o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, a fiscalização busca aumentar a segurança viária.

“Aqui é uma via de grande fluxo entre as zonas Norte e Leste. Encontramos muitas infrações que colocam em risco a segurança no trânsito. Além disso, flagramos um condutor armado e outro com placa adulterada. Essa ação é essencial para garantir mais segurança”, destacou Ventilari.

O subtenente Adnildon Lima, do BPTran, ressaltou a importância da atuação conjunta. “Com o grande número de agentes, conseguimos abordar mais veículos e garantir uma fiscalização mais eficiente. Essas operações são fundamentais para retirar de circulação quem insiste em desrespeitar as leis”, afirmou.

Entre os abordados, o empresário Lucas de Sousa, de 31 anos, elogiou a ação. “A abordagem dos agentes foi muito educada. Esse tipo de fiscalização é importante para reduzir roubos e acidentes causados por motociclistas imprudentes”, comentou.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱