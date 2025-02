Mulher suspeita de envenenar três pessoas com bolo é encontrada na cadeia

Ela estava sozinha na cela no momento do ocorrido.

Deise Moura dos Anjos, detenta da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (13). Ela estava sob suspeita de envolvimento na morte de três pessoas, com um bolo envenenado em Torres, no Litoral Norte, e também era investigada pela morte do sogro, ocorrida em setembro de 2024.

De acordo com o delegado Fernando Sodré, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a detenta foi localizada sem sinais vitais durante a conferência matinal. Os agentes tentaram prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito por asfixia mecânica auto infligida.

Deise estava sozinha na cela no momento do ocorrido. A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) vão apurar as circunstâncias da morte. Ela havia sido presa em 5 de janeiro e transferida do Presídio Estadual Feminino de Torres para Guaíba em 6 de fevereiro, por questões de segurança.

*Com informações G1

