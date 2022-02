Feto é encontrado em caixa de papelão no lixão de Parintins, no AM

Um feto (humano) foi encontrado por uma catadora de lixo no no aterro de Parintins, na tarde de terça-feira (09). O encontro do corpo ainda não formado do bebê revoltou os catadores do local.

Em entrevista a um portal de notícias local, os catadores relataram que o feto foi encontrado dentro de uma caixa de papelão. Após o encontro, os trabalhadores acionaram a polícia, que se dirigiram até o local para atender a ocorrência.

O Major Pontes, chefe da Guarda Municipal, esteve no local e lamentou a situação. Em sua declaração, ele afirmou que a Polícia Civil irá investigar o caso.

“É lamentável, porque se trata de vida, é revoltante. Acionamos a Polícia Civil para tomar as providencias cabíveis e fazer uma investigação do caso”, disse Pontes.

A mãe da criança não foi encontrada e pode ser indiciada por aborto.

O corpo é considerado um feto, pois ainda estava em um estágio de desenvolvimento intrauterino que tem início após nove semanas de vida embrionária, quando já se podem ser observados o crescimentos de braços, pernas, olhos, nariz e boca, e vai até o fim da gestação.

