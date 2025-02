VÍDEO: Passageiros ficam feridos após van bater em árvore na Zona Norte de Manaus

Uma van perdeu o controle e bateu em uma árvore no canteiro central da avenida José Henrique Bentes de Rodrigues, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã desta quinta-feira (13). O acidente deixou três pessoas feridas, incluindo uma criança.

Testemunhas relataram que o veículo estava descendo uma rua de acesso à avenida quando o motorista perdeu o controle. Apesar do impacto, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

O trânsito na área ficou lento até a remoção do veículo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

