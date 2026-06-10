Acidente

Veículo foi atingido pelos galhos em frente ao Hospital Dr. Fajardo; bombeiros atuaram na remoção da árvore.

Manaus (AM) – Uma árvore caiu sobre dois veículos na tarde desta quarta-feira (10), na Avenida Getúlio Vargas, sentido bairro, em frente ao Hospital Dr. Fajardo, na zona sul de Manaus. O trecho da via ficou interditado.

Os veículos atingidos foram um Volkswagen Polo, que estava com duas pessoas em seu interior, e um Nissan Kicks. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a remoção da árvore.

Imagens registradas no local mostram os dois automóveis danificados após serem atingidos pelos galhos e parte do tronco da árvore. As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da cidade.

As causas da queda da árvore também não foram informadas. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades responsáveis.

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