PAA

Ação beneficia cerca de 2,6 mil famílias e reforça apoio à agricultura familiar e à segurança alimentar na capital

O prefeito de Manaus, Renato Junior, e o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Moisés Cunha, entregaram nesta quarta-feira (10) oito toneladas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação beneficiou cerca de 2.600 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, o evento ocorreu na sede da Semacc, na zona Sul da capital. Assim, a gestão municipal reforçou o compromisso com a segurança alimentar e com o fortalecimento da agricultura familiar.

Alimentos vêm diretamente da agricultura familiar

Os agricultores familiares de Manaus produziram e venderam os alimentos ao programa. Dessa forma, o PAA gerou renda no campo e, ao mesmo tempo, ampliou o acesso da população a alimentos frescos e nutritivos.

Além disso, a entrega incluiu mamão, abóbora-leite, cheiro-verde, espinafre, cariru, castanha-do-brasil, maxixe, melancia, couve, pimentão, pepino, chicória e hortelã.

Prefeito destaca impacto social e econômico

Durante a entrega, o prefeito Renato Junior destacou a importância do programa. Segundo ele, o PAA fortalece toda a cadeia produtiva e também gera empregos indiretos.

“O PAA é um recurso que o governo federal destina às cidades, mas Manaus ficou mais de 20 anos sem receber, porque não se enquadrava. Estamos muito felizes no dia de hoje, porque o programa de aquisição de alimentos não beneficia apenas o produtor rural e as cozinhas comunitárias, esse programa beneficia também as pessoas que fazem o frete desse material, as pessoas que cortam as frutas e as verduras dentro das cozinhas, ajuda a gerar emprego. Além de matar a fome de quem precisa, gera emprego, porque existe todo um ciclo ao redor disso”, afirmou o prefeito.

Além disso, Renato Junior anunciou a ampliação do investimento municipal. Ele explicou que a prefeitura vai igualar os recursos repassados pelo governo federal.

“O PAA nada mais é do que justiça alimentar, segurança alimentar. É levar o alimento do produtor ao consumidor sem atravessador. E o nosso trabalho só está começando, não somente com o recurso do governo federal, já estou liberando para a secretaria o mesmo valor que o governo federal destina à cidade de Manaus. Estou destinando no dia de hoje à Semacc para comprar a mesma quantidade de alimentos dos produtores rurais, para que sejam dobrados. Quando o governo federal colocar um, eu vou colocar mais um. É assim que a gente vai trabalhar, dando a nossa contrapartida”, completou o chefe do Executivo municipal.

Agricultora destaca avanço no campo

Entre os beneficiados, a agricultora familiar Arileia do Carmo Silva destacou os impactos do programa. Segundo ela, a iniciativa fortalece a renda e amplia o protagonismo feminino no campo.

“Esta manhã, eu quero falar de gratidão e representar toda a área metropolitana de Manaus com esse projeto, que é um dos projetos do Manaus Mais Agro. Eu estou desde a primeira fase e sou beneficiada. Esse projeto traz empoderamento no campo para as mulheres e traz mudança social no quadro das famílias. Hoje nós somos assistidos pela Semacc, uma secretaria que está sempre presente no campo. Prefeito, conte com a gente, nós estamos aqui para somar”, declarou a agricultora.

Semacc explica funcionamento do programa

O secretário da Semacc, Moisés Cunha, detalhou o processo de seleção dos agricultores. Ele explicou que o programa segue critérios de cadastro e edital.

“Esses produtores são devidamente cadastrados, todos eles pela agricultura familiar. Nós temos hoje mais de duas mil famílias cadastradas. Eles passam por um processo seletivo conjuntamente com a nossa equipe da Semacc. Quando estão devidamente cadastrados, passam por um edital e, em seguida, aderem a esse programa onde são cadastrados para vender o produto deles e as instituições receberem”, detalhou o secretário.

Instituições sociais destacam impacto da ação

As instituições socioassistenciais também avaliaram positivamente a iniciativa. A assistente social Alessandra Barroso, do Instituto PcD Juntos Somos Mais Fortes, destacou a qualidade dos alimentos e o impacto social.

“Não se trata apenas da doação de alimentos, não é só levar isso aqui para mais de duas mil famílias. Mas hoje a Semacc tem o cuidado de incentivar o produtor. É levar alimento de qualidade, de uma forma que foi produzida com qualidade, com amor e espaço pelos nossos agricultores. São famílias em vulnerabilidade que serão contempladas. Nós, enquanto instituições, agradecemos e reforçamos a nossa gratidão. Muito obrigada por continuar abraçando as instituições, o trabalho que a prefeitura faz por todos nós soma e nos faz crescer”, concluiu Alessandra.

Além disso, o presidente da Associação de Idosos do Coroado, Raimundo Nonato Carmim, ressaltou o alcance coletivo da parceria.

“Esse suporte que a prefeitura nos dá é muito importante para nós, porque não está ajudando só uma ou duas pessoas, está ajudando famílias. Então, para nós, isso é muito importante. Nós fazemos esse trabalho para ajudar a comunidade, não é para ajudar pessoas isoladas, é para ajudar a comunidade. Então, para nós, esse trabalho da prefeitura, essa parceria que foi feita conosco, ficou muito boa. Ajuda muitas famílias. Eu sou muito grato à prefeitura e à Semacc, que ajuda a gente até demais”, reforçou Raimundo.

Por fim, a representante do Instituto Missão Integral Brasileiro Renascer, Lucinete dos Santos, reforçou o impacto direto na rotina das famílias atendidas.

“É muito importante. A gente distribui esses alimentos para pessoas carentes da comunidade. A gente atende em média várias famílias, toda sexta-feira também temos reunião com idosos, pessoas que precisam, e crianças também. Todas as famílias que precisam muito do apoio da comunidade, a gente está lá para atendê-los”, finalizou Lucinete.

PAA fortalece rede de apoio em Manaus

Fotos – João Viana/Semcom e Carlos Oliveira/Assessoria Prefeito



O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) compra diretamente da agricultura familiar e destina os alimentos a famílias em vulnerabilidade e instituições sociais. Dessa forma, o programa fortalece a economia local e amplia o acesso à alimentação de qualidade.

Por fim, a ação em Manaus consolidou uma rede de apoio entre produtores rurais, instituições e famílias beneficiadas. Assim, o programa gerou impactos sociais, econômicos e ambientais em toda a cidade.

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