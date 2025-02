Homem bêbado é preso após descumprir medida protetiva contra companheira em Manaus

Um homem de 45 anos foi preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva, durante a noite de quarta-feira (12), no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição da 25ª Cicom foi acionada para averiguar uma ocorrência que envolvia crime de violência doméstica.

Ameaças

Chegando no local, a equipe policial fez contato com a vítima, uma mulher de 50 anos de idade, que relatou que seu companheiro havia chegado embriagado na casa dela e proferido ameaças.

A mulher informou ainda que o cônjuge já teria uma medida protetiva em seu desfavor, por conta de cometimento de crime de violência doméstica anteriormente. O homem e a vítima foram levados à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

