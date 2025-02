Grupo é preso por roubar motocicletas no pátio da PC-AM

Cinco homens envolvidos no roubo de cinco motocicletas em um galpão no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, foram presos na quarta-feira (12). As prisões ocorreram seis dias após o crime.

Os presos foram identificados como Eduardo Abensur Fernandes Filho, de 20 anos; Edson Souza dos Santos, de 23; Hudson Souza dos Santos, de 26; Roberto da Silva e Silva, de 21; e Wysthon Cavalcante da Silva, de 21.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, esclareceu que o crime ocorreu em uma empresa terceirizada responsável pela custódia de veículos apreendidos.

“Foi constatado que um dos funcionários da empresa, ainda não identificado, facilitou o crime, repassando informações ao grupo. Ao todo, cinco motocicletas foram subtraídas do galpão. No entanto, em menos de uma semana, a equipe da DERFV prendeu os autores e recuperou quase todas as motos. Essa é a resposta que a Polícia Civil dá à população”, afirmou Guilherme Torres.

Trabalho investigativo

O delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, explicou que a prisão foi uma ação rápida da unidade policial, diante da audácia dos criminosos ao invadir o depósito e cometer o crime. As investigações começaram na sexta-feira (7) e, com o apoio do Cerco Inteligente de Videomonitoramento – Paredão, foi possível localizar e apreender um dos veículos usados no crime, além de identificar os autores.

“No total, nove pessoas participaram da ação, um deles vigiava o local, enquanto os demais, armados, renderam os seguranças e os confinaram. Em seguida, entraram no depósito e escolheram cinco motocicletas. Quatro foram levadas imediatamente, e a quinta foi abandonada próximo ao local”, detalhou Rodrigo Barreto.

Segundo o delegado, Hudson trabalhava como caseiro no local, ele também estava envolvido em um outro roubo. Hudson foi encontrado com várias peças de motocicletas que seriam revendidas, além de uma arma de fogo. Ele alegou que as peças pertenciam a um mecânico, o que foi descartado.

“Todos os presos estavam associados para a prática de outros crimes. A partir dessas prisões, conseguimos identificar o mandante e a origem da ordem para o roubo. As investigações continuarão para recuperar a motocicleta que ainda falta e prender os demais envolvidos, garantindo o fechamento completo do caso”, concluiu o delegado.

Procedimentos

O grupo responderá por receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Criminosos roubam mais de 10 motos de pátio da PC-AM em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱