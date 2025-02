Prefeito de Manaus fiscaliza limpeza de igarapés para evitar alagamentos

Na quinta-feira (13), o prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou os serviços de limpeza e dragagem dos igarapés da capital. A operação, conduzida pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), busca reduzir os impactos do inverno amazônico e prevenir alagamentos, garantindo mais segurança para a população.

Durante a vistoria, o prefeito David Almeida destacou a importância da manutenção desses locais e anunciou melhorias para a cidade.

“Nós estamos aqui com a equipe da Semulsp e o secretário Sabá Reis. Estamos recuperando a lagoa de Bombeamento e toda a praça ao redor será revitalizada. As calçadas serão devolvidas para a caminhada e vamos implantar uma ciclovia, além de pedalinhos e uma praça molhada. Sem dúvida, essa revitalização trará mais vida à região e a Semulsp estará presente diariamente para organizar e manter o local. Ações como essa visam revitalizar a cidade e tornar Manaus um lugar melhor para se viver”, afirmou Almeida.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, reforçou o compromisso da gestão municipal com a transformação desses espaços.

“O prefeito determinou que fizéssemos a transformação da praça do Bombeamento. Temos uma lagoa cheia de vida, uma praça que será revitalizada, uma quadra de esportes que será renovada e construiremos uma praça molhada e um parque infantil. O local se tornará um dos mais belos e agradáveis de Manaus. Além disso, instalaremos pedalinhos para a diversão da população.”

Os serviços estão sendo executados nos principais igarapés da capital, incluindo o igarapé do Bombeamento, na zona Oeste; o igarapé do 40, na zona Sul; o igarapé do Alvorada, na zona Centro-Oeste; e o igarapé do Mindu, na zona Leste, e incluem dragagem, capinação, coleta de resíduos e aprofundamento dos leitos dos igarapés, garantindo maior vazão das águas e reduzindo os riscos de enchentes.

No igarapé do Alvorada, próximo à Vila Olímpica de Manaus e à avenida do Samba, além da limpeza, foi realizado um trabalho de educação ambiental com os moradores do entorno.

Já no igarapé do 40, um dos principais cursos d’água urbanos da cidade, os trabalhos continuam para recuperar a profundidade do leito, que já aumentou em mais de um metro, melhorando o escoamento e reduzindo os riscos de inundações.

O técnico de informática, Marcos dos Santos, destacou a importância dessas ações preventivas.

“Essa ação que o prefeito está realizando é muito importante, pois este igarapé transborda durante o período chuvoso e enche rapidamente. Com essa iniciativa, a vazão da água já diminuiu, o que trará um grande alívio para os moradores da rua São Pedro”, destacou o morador.

A Prefeitura de Manaus segue atuando com medidas preventivas e estruturantes, para garantir mais segurança e qualidade de vida para a população, especialmente no período de chuvas intensas.

