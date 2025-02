Exames no Disa Sul serão agendados pelo Sisreg após mudança de fornecedor, em Manaus

Exames laboratoriais solicitados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vinculadas ao Distrito de Saúde (Disa) Sul, serão agendados, a partir da próxima segunda-feira (17) por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), conforme informou a Prefeitura de Manaus. A mudança se deve à suspensão temporária dos serviços no Laboratório Distrital Sul por conta da substituição da empresa fornecedora de insumos para análises clínicas.

A Semsa orienta os usuários das unidades do Distrito Sul que tiverem solicitações de exames a procurar o posto de atendimento do Sisreg, na própria unidade. Apenas as coletas para o diagnóstico de Doenças de Notificação Compulsória, como tuberculose, dengue, hanseníase, entre outras, continuarão a ser feitas nos 19 postos de coleta do Disa Sul, distribuídos em 15 bairros das zonas Sul e Centro-Sul do município.

A Semsa informa que o processo de transição de fornecedores deve durar aproximadamente 40 dias, período em que o Laboratório Distrital Sul passará por obras de reestruturação e receberá novos equipamentos e insumos. A pasta irá comunicar tão logo o processo seja concluído e os serviços para os usuários sejam retomados no estabelecimento e nos postos de coleta.

