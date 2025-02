Casal colombiano é baleado em ataque criminoso na Cidade Nova

Um casal colombiano foi baleado, na tarde desta quinta-feira (13), em um atentado na rua Guapiaçu, no conjunto Cidade Nova 1, na Zona Norte de Manaus, por volta das 14h20. O ataque aconteceu quando as vítimas chegavam a uma peixaria. Eles estavam com uma criança, que, felizmente, não foi ferida.

Testemunhas relataram à polícia que os dois desceram de um carro de aplicativo quando foram surpreendidos por criminosos em uma moto, que já os aguardavam no local. O homem foi atingido por quatro tiros, sendo dois no peito e dois no braço. A mulher, ao tentar proteger a filha do casal, levou um tiro.

Apesar da violência, a criança não foi ferida e foi entregue a um familiar. O casal foi socorrido e levado a um hospital da cidade. A mulher estava consciente, mas o homem foi internado em estado grave.

A polícia investiga a motivação do crime e busca pelos suspeitos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱