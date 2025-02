MPF firma acordo para combater comércio ilegal de mercúrio na Amazônia

Ministério Público Federal (MPF) firma acordo com B2Brazil para bloquear comércio ilegal de mercúrio usado no garimpo da Amazônia

O Ministério Público Federal (MPF) firmou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com a B2Brazil, maior plataforma de comércio exterior das Américas, para combater a venda ilegal de mercúrio metálico. Esse metal altamente tóxico é comumente utilizado na mineração ilegal de ouro na Amazônia.

A medida faz parte do Projeto Rede Sem Mercúrio, iniciativa do 2º Ofício da Amazônia Ocidental, que visa impedir grandes empresas de tecnologia e marketplaces de facilitar o comércio clandestino de mercúrio.

Investigações

Investigações realizadas pelo MPF indicaram que a plataforma estava sendo utilizada para a importação ilegal de mercúrio, sem controle sobre o destinatário e sem as autorizações necessárias para a entrada do produto no Brasil.

Com o acordo firmado, a B2Brazil se comprometeu a adotar mecanismos eficazes para bloquear novos anúncios ilegais, incluindo filtros de palavras-chave e a remoção imediata de conteúdos relacionados ao mercúrio.

Multas e controle rigoroso

A B2Brazil se comprometeu a excluir anúncios ilegais dentro de até três dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000, com valor máximo de R$ 10.000 por anúncio. Além disso, a empresa fornecerá ao MPF dados sobre os usuários envolvidos na tentativa de comercialização do mercúrio, o que permitirá identificar responsáveis pelo tráfico dessa substância.

Impactos do mercúrio

O mercúrio, embora presente em pequenas quantidades na natureza, é uma substância extremamente tóxica, especialmente para a vida intrauterina e o desenvolvimento infantil. Quando despejado no meio ambiente, o mercúrio contamina rios, peixes e comunidades ribeirinhas. Estudo recente da Fundação Fiocruz apontou que 56% das mulheres e crianças da Terra Indígena Yanomami apresentam níveis elevados dessa substância no organismo.

As atividades de garimpo ilegal, frequentemente associadas ao uso do mercúrio, têm causado danos devastadores ao meio ambiente e à saúde humana, principalmente nas áreas da Amazônia.

Projeto rede sem mercúrio

O Projeto Rede Sem Mercúrio já resultou em compromissos semelhantes com outras plataformas, como Mercado Livre, OLX e Facebook/Instagram. A iniciativa visa desmantelar a cadeia de fornecimento de mercúrio e combater suas fontes, restringindo o acesso do garimpo ilegal a esse metal tóxico, um dos maiores responsáveis pela degradação ambiental na Amazônia.

A ação reforça o compromisso do Ministério Público Federal com a proteção do meio ambiente e a saúde pública na região amazônica, combatendo a comercialização ilegal de mercúrio e buscando soluções para os impactos do garimpo ilegal na saúde dos povos indígenas e nas comunidades ribeirinhas.

(*) Com informações do MPF

