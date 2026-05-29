Eleições 2026

Levantamento da Pontual Pesquisas aponta avanço de Roberto Cidade e liderança de Omar Aziz na disputa pelo Governo do Amazonas

Levantamento do Instituto Pontual Pesquisas aponta crescimento nas intenções de voto ao governador Roberto Cidade (União Brasil), ocupando o segundo lugar ao lado do senador Omar Aziz (PSD), que mantém a liderança na corrida eleitoral no pleito de 2026. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira (29).

Roberto Cidade registra maior desempenho em Manaus

No cenário estimulado, mesmo sem ter anunciado a pré-candidatura, Roberto Cidade (União Brasil) aparece com crescimento nos índices das intenções de voto, com maior percentual registrado na capital, com 23,6%. No cenário estadual, o parlamentar soma 22,1% das intenções de voto e, no interior, registra 20,5%.

Já Omar Aziz lidera a disputa com 29,1% das intenções de voto. O melhor desempenho do senador ocorre no interior do Amazonas, onde registra 35,7%. Na capital, o percentual é de 23,1%.

A pré-candidata Maria do Carmo (PL) ocupa a terceira posição com 20,1% das intenções de voto. Em seguida aparece o ex-prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), com 20%.

Eduardo Braga lidera disputa ao Senado

Na corrida pelo Senado Federal, o senador Eduardo Braga (MDB) aparece na liderança com 25,4% das intenções de voto no cenário estadual.

O melhor desempenho de Braga ocorre no interior, onde alcança 31% das intenções de voto. Em Manaus, o senador registra 20,3%.

Na segunda colocação está o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), com 16,2%. O parlamentar registra 20,2% na capital e 11,7% no interior.

Wilson Lima (União Brasil) aparece em terceiro lugar, com 14,9% das intenções de voto. O ex-governador soma 9,5% em Manaus e 20,8% no interior do estado.

Demais candidatos aparecem em sequência

Marcos Rotta (Avante) ocupa a quarta posição com 10,5% das intenções de voto. O ex-vice-prefeito registra 14% em Manaus e 6,7% no interior.

Logo depois aparece o senador Plínio Valério (PSDB), com 9,3% das intenções de voto no estado. Em Manaus, o percentual chega a 11%, enquanto no interior é de 7,5%.

Marcelo Ramos (PT) aparece com 5,9% das intenções de voto no cenário estadual. O ex-deputado registra 6,8% na capital e 5% no interior.

Brancos, nulos e indecisos

Entre os entrevistados, 15,1% afirmaram que votariam em branco ou nulo caso a eleição fosse realizada no período da pesquisa. O percentual chega a 15,9% em Manaus e 14,2% no interior.

Já os indecisos somam 2,7% no estado, sendo 2,3% na capital e 3,1% nos municípios do interior.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 27 de maio de 2026, com 3.003 entrevistas em todo o Amazonas.

A margem de erro é de 1,79 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-04117/2026.

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