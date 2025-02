Homem é preso com fuzil, munições e drogas no bairro Valparaíso

Na noite desta quinta-feira (13), Josinei Simões, de 39 anos, foi preso no bairro Valparaíso, zona Leste de Manaus, durante uma operação da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com ele, a polícia apreendeu um fuzil de grosso calibre, diversas munições e uma quantidade significativa de drogas. Simões tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio no município de Iranduba.

A abordagem ocorreu durante uma patrulha de rotina. Questionado, ele revelou que o material ilícito estava sendo guardado na casa da esposa de um conselheiro de sua facção criminosa.

No endereço indicado, os agentes encontraram mais armamento, munições e drogas. A mulher foi presa e levada à delegacia. Além disso, foram apreendidos um colete balístico e aparelhos celulares que serão analisados na investigação.

As autoridades também apuram a ligação do irmão de Simões com um tiroteio que deixou uma criança ferida em Iranduba. A polícia segue intensificando as ações contra o crime organizado na região.

