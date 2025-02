Manaus e outros 30 municípios do AM estão sob alerta laranja para temporais

Manaus e pelo menos 30 municípios do Amazonas estão sob alerta laranja devido a chuvas intensas, com risco de alagamentos e danos, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (13), válido até às 11h de sexta-feira (14).

Os municípios afetados incluem Barreirinha, Boa Vista dos Ramos, Maués, Parintins, Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Carauari, Coari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Maraã, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé, Tonantins e Uarini.

A previsão do Inmet indica que as chuvas podem acumular entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km/h. O alerta inclui riscos de cortes no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para a capital, Manaus, e grande parte da Região Metropolitana, o Inmet emitiu um alerta amarelo de “perigo potencial”, com chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h.

Outros municípios que também podem ser afetados incluem Anamã, Autazes, Barcelos, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Nhamundá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, entre outros.

O Inmet ainda orienta cuidados especiais em caso de rajadas de vento: é importante não se abrigar sob árvores, pois há risco de queda, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

