Salvo de sequestro, homem é encontrado ferido dentro de carro no Manoa

Um homem, ainda não identificado, foi salvo de um sequestro, na tarde desta sexta-feira (14), após ser encontrado ferido dentro de um carro no bairro Manoa, na zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, ele teria sido levado por criminosos na manhã desta sexta. A vítima, que estava amarrada e com ferimentos graves, foi localizada por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento na área. O veículo onde ele foi encontrado pertence, supostamente, a um cabo da PM.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer para prestar socorro à vítima. A polícia já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do sequestro e identificar os responsáveis pelo crime.

