Tratativas para o AM receber a Copa do Mundo Feminina avançam

O governador Wilson Lima se reuniu nesta sexta-feira (14) com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para avançar nas tratativas de Manaus como uma das cidades subsedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Durante o encontro, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Wilson Lima destacou a infraestrutura dos estádios Arena da Amazônia, Estádio da Colina e Estádio Carlos Zamith, colocando-os à disposição do torneio. Ele enfatizou o trabalho do Governo do Amazonas para fomentar grandes eventos, como a Copa da Floresta e o apoio ao futebol profissional masculino e feminino.

A reunião também contou com a presença do secretário de Desporto e Lazer, Jorge Oliveira, do presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Rozenha, e da deputada estadual Alessandra Campelo.

Em 2024, o Governo do Amazonas recebeu uma equipe da Fifa para vistoriar os estádios da capital, avaliando suas condições para a competição. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ressaltou que o próximo passo será dar continuidade às negociações com a Fifa para confirmar o Amazonas como subsede.

“A Arena da Amazônia está totalmente equipada e atende aos requisitos da Fifa. Agora, a CBF seguirá com os trâmites para consolidar o Amazonas como um dos estados sede”, concluiu Rodrigues.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱