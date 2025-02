‘Corrida Tiradentes’ abre inscrições para lote promocional até dia 28

A tradicional Corrida Tiradentes, realizada anualmente pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), completará a sua 39ª edição, no dia 21 de abril. As inscrições, iniciadas no dia 12 de fevereiro, seguem com lote promocional até o dia 28 deste mês. O evento, que já faz parte do calendário esportivo do estado e integrará a comemoração pelos 188 anos da corporação, reúne atletas profissionais, amadores e policiais militares em uma grande celebração esportiva.

O evento

A largada está prevista para às 6h da manhã, na avenida das Torres, com percursos de 5 e 10 quilômetros. Além de ser uma competição que incentiva a prática esportiva, a 39ª Corrida Tiradentes será, também, uma oportunidade única para os participantes conhecerem, de perto, os equipamentos operacionais e serviços prestados pela Polícia Militar no combate ao crime e proteção da sociedade.

O evento contará com medalhas Top 100, para os cem colocados de cada categoria e premiação especial para os vencedores das provas de 10 km e 5 km, nas categorias masculino, feminino e cadeirante.

Com um histórico de grande participação e expectativa entre os corredores amazonenses, a Corrida Tiradentes reafirma seu papel como um dos eventos esportivos mais aguardados do ano. A abertura do segundo lote será no dia 1º de março e seguirá até o dia 20 de março, quando inicia também a venda do último lote com o fim das inscrições no mês de abril.

Lotes promocionais

Os interessados devem ficar atentos às inscrições, que contam com valores promocionais nos primeiros lotes:

Primeiro lote (até 28 de fevereiro): Kit tradicional: R$ 130 / kit simples: R$ 80;

Segundo lote (1º a 20 de março): Kit tradicional: R$ 140 / kit simples: R$ 85;

Lote final (21 de março até o fim das inscrições em abril): Kit tradicional R$ 150 / kit simples R$ 90.

