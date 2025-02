Dois foragidos da Justiça, um homem e uma mulher, de 41 e 33 anos, foram capturados durante patrulhamento de rotina na noite de sexta-feira (14) e madrugada deste sábado (15), em bairros das Zonas Leste e Norte de Manaus.

Roubo

Por volta das 22h, policiais militares da Rocam estavam na rua Samambaia, no bairro Santa Etelvina, quando visualizaram uma mulher em via pública. Ao perceber a presença da viatura policial, a mulher tentou fugir, mas foi alcançada.

Nada de ilícito foi encontrado com ela, mas após consulta ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), verificou que se tratava de uma foragida da Justiça pelo crime de roubo. A mulher, que também tem antecedentes criminais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, foi conduzida ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Tráfico de drogas

E na madrugada deste sábado, por volta das 2h15, durante patrulhamento na rua Carabinani, no bairro São José Operário, os policiais militares da 9ª Cicom visualizaram um homem em uma esquina conhecida como ponto de venda de drogas.

Ao ser realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. Porém, após consulta ao Cecopom, foi verificado que ele tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido ao 14° DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

