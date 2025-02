Irmão de Virginia se pronuncia após absolvição por assédio

William Pimenta Gusmão, irmão da influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca, usou as redes sociais para se manifestar após ser absolvido pela Justiça do crime de assédio sexual. Em 2023, a bombeira civil Lilly Martins afirmou ter sido abusada pelo diretor financeiro, casado com Mellody Barreto, durante uma festa no interior de Goiás.

Em seu stories do Instagram, William publicou um trecho da decisão judicial e celebrou a absolvição. “A verdade sempre vence a mentira e caluniadoras”, escreveu William na postagem. “Deus é justo com quem é do bem”, ressaltou ele em outra publicação nos stories.

No texto publicado pelo irmão de Virginia Fonseca, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) aponta a falta de provas para não seguir com a denúncia. “Sendo assim, não há prova suficiente da prática do crime descrito na denúncia, de forma que a absolvição é medida que se impõe”, diz um trecho da decisão publicada pelo irmão de Virginia Fonseca.

O que rolou?

Em abril de 2023, o irmão de Virginia Fonseca foi flagrado beijando Lilly Martins em uma festa que aconteceu na cidade de Jussara, interior de Goiás. Na época, a bombeira confirmou que estava no mesmo evento que William, mas reforçou que foi assediada pelo diretor financeiro.

Na denúncia protocolada contra William, Lilly afirma ter sido vítima de importunação sexual por parte do irmão da influenciadora. O documento protocolado por ela aponta que o empresário colocou as mãos dentro de suas roupa várias vezes.

Decisão da Justiça

Nesta sexta-feira (14), o jornalista Vladimir Alves publicou que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás solicitou a improcedência da ação penal e absolveu o irmão de Virginia Fonseca da acusação de assédio sexual. A defesa de William afirmou que não falará sobre o processo, mas que a sentença foi “justa e esperada”.

Em junho de 2023, Lilly Martins reforçou, em entrevista a coluna Fábia Oliveira, que William enfiou as mãos em suas partes íntimas. “Resolvi pedir pra tirar uma foto com ele. E aconteceu o que aconteceu”, disse. Segundo ela, o irmão de Virginia Fonseca a tocou duas vezes. “Após ele enfiar a mão nas minhas partes íntimas, eu já sabia que eu ia denunciar ele”, completou.

