Uma motociclista identificada como Larissa Machado, de 30 anos, morreu após perder o controle da moto e teve o rosto desfigurado em um grave acidente na avenida Djalma Batista, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O caso aconteceu por volta das 5h30 desta sexta-feira (27/03), na alça inferior do viaduto, no sentido Centro/bairro.
Segundo informações, a vítima perdeu o controle ao passar pela ligação entre as avenidas Darcy Vargas e Djalma Batista. Em seguida, ela bateu pelo menos três vezes na sarjeta antes de cair.
Com o impacto, a motocicleta se arrastou pela pista e Larissa foi arremessada. Ela usava capacete, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
A mãe da vítima chegou ao local e ficou desesperada ao ver o corpo da filha. A área foi isolada para o trabalho da perícia, enquanto o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).
O trânsito no trecho ficou lento durante o atendimento da ocorrência e foi controlado por agentes de trânsito.
Leia mais
Projeto de saneamento rural sustentável começa em comunidade do AM
David entrega 1,5 mil títulos definitivos e supera 16 mil imóveis regularizados em Manaus