Oportunidade

Inscrições começam nesta terça (24) e seguem até 16 de abril

O edital do concurso da Guarda Municipal de Manaus foi publicado na segunda-feira (23/03), com oferta de 590 vagas para o cargo de Técnico Municipal I. As inscrições para o certame devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan, entre as 15h desta terça-feira (24) e as 15h do dia 16 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 150.

As oportunidades são 560 vagas para ampla concorrência e 30 para pessoas com deficiência, além da formação de cadastro reserva. O edital completo pode ser conferido aqui.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 24 de maio em Manaus, com fechamento dos portões dos locais de prova às 12h30.

O salário inicial é de R$ 3.060,49, podendo ser acrescido de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 528 e auxílio-transporte de R$ 220, além das gratificações de Participação em Grupamento Especializado (20% do vencimento), por Condução de Viatura Policial (10% do vencimento base) e de Produtividade (20% do vencimento base), além do adicional de periculosidade (7% do vencimento).

Para participar, o candidato precisa ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A” ou “B” e atender a outros requisitos, como aptidão física e mental e ausência de antecedentes criminais.

O concurso será composto por várias etapas, incluindo prova objetiva, redação, teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com possibilidade de atuação em turnos diurnos e noturnos, incluindo fins de semana e feriados.

Também haverá a isenção do valor da taxa de inscrição para os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes condições:

Inscritos no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal

Convocados e nomeados para prestar serviços à Justiça Eleitoral do Amazonas

Doadores de medula óssea

Doadoras de leite materno

Doadores de sangue

As provas e demais etapas serão realizadas em Manaus, e os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração municipal.

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