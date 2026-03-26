Polícia

Manaus (AM) – Três adolescentes, de 13, 14 e 15 anos, foram apreendidos nesta quinta-feira (26) pela Polícia Civil do Amazonas. Eles são investigados por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável coletivo contra uma adolescente de 13 anos.

A apreensão ocorreu por meio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Emboscada e violência na zona leste

O crime aconteceu no dia 3 de março deste ano. Segundo as investigações, a vítima foi até a casa de um dos suspeitos, um vizinho de 14 anos, para pedir água. Ao entrar na residência, o adolescente trancou a porta e iniciou o abuso.

Pouco depois, outros dois amigos do agressor chegaram ao local e também participaram do crime. A vítima relatou à polícia que, além da violência sexual, sofreu diversas agressões físicas durante o ato.

Filmagem e divulgação em redes sociais

Um detalhe cruel do caso chamou a atenção das autoridades: os infratores filmaram toda a ação. Posteriormente, o conteúdo foi divulgado por eles em redes sociais, o que ajudou na identificação dos envolvidos.

O delegado Luiz Rocha, titular da Deaai, afirmou que a investigação avançou rapidamente após o registro do Boletim de Ocorrência. “Identificamos os autores e representamos pela internação provisória, que foi prontamente decretada pelo Poder Judiciário”, explicou o delegado.

Procedimentos e internação provisória

Após a apreensão, os três adolescentes passaram pelos procedimentos legais na unidade especializada. Eles devem seguir para uma audiência com o Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Em seguida, os jovens serão encaminhados à Unidade de Internação Provisória (UIP). Eles permanecerão à disposição do Juizado da Infância e Juventude Infracional do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

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