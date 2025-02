Criança é resgatada após ser levada a força de Juruá pelo próprio pai

Uma criança de 5 anos, vítima de subtração de incapaz praticada pelo próprio pai, de 25 anos, foi resgatada durante o sábado (15), pela Polícia Civil do Amazonas. O fato ocorreu na sexta-feira (14), quando homem levou a criança para Fonte Boa, sem que a avó dela soubesse.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, a criança está sob a guarda legal da mãe, todavia a responsável está fazendo tratamento médico em Manaus, e a menina vive sob os cuidados da avó materna.

“O pai mora em uma comunidade indígena em Fonte Boa, e chegou em Juruá na sexta-feira alegando para a avó da criança que a levaria para comprar roupa e logo voltaria. Entretanto, ele a levou embora em uma canoa, com destino à comunidade onde vive, somente com a roupa do corpo e sem documentos”, explicou o delegado.

Denúncia

Segundo o delegado, assim que a delegacia recebeu a informação de que os familiares da criança não sabiam sobre o seu paradeiro, de imediato foram feitas diligências para o resgate dela.

“Fomos até a comunidade, juntamente com a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, onde localizamos a vítima e o seu pai. Os dois voltaram conosco para Juruá, onde a criança foi entregue a sua avó”, contou o delegado.

Procedimentos

O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por subtração de incapaz e irá responder ao processo em liberdade. Ele está à disposição da Justiça.

