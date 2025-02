Acabo de ler o romance A Dimensão dos Encantados, do jornalista amazonense Isaías Oliveira¹, uma imersão profunda nas lendas e mistérios da floresta amazônica, um território onde o real e o sobrenatural coexistem de maneira indissociável.

Através da jornada de dois homens—um madeireiro e um caçador—o autor expõe a brutalidade da exploração humana da selva, contrastando-a com a magia e o mistério que permeiam esse espaço ancestral.

O encontro desses personagens, em meio ao ambiente denso e vivo da mata, não é apenas um choque entre diferentes modos de vida, mas a representação de uma batalha mais profunda entre a dominação e a rendição ao poder da natureza e dos encantados.

No centro da obra, Isaías Oliveira resgata um conhecimento ancestral que vem sendo apagado pelo avanço da modernidade: a ciência espiritual dos povos da floresta.

Influenciado por visões como a do poeta mexicano Octavio Paz, que descreve um mundo onde tempo e espaço se entrelaçam de forma simultânea e desordenada, o autor sugere que a Amazônia não é apenas um bioma, mas um portal para múltiplas dimensões.

Globos energéticos

Segundo os mestres espirituais curandeiros da região, que inspiraram Isaías, o planeta Terra é composto por diferentes globos energéticos interligados, e a floresta amazônica abriga uma das últimas passagens para essas realidades ocultas. Nesse universo paralelo vivem os encantados, seres espirituais que coexistem conosco, embora nem sempre sejam perceptíveis aos olhos destreinados ou despreparados.

Isaías descreve os encantados como entidades que habitam planos vibracionais distintos, acessíveis apenas por aqueles que possuem uma percepção energética especial. Esses seres fazem parte de uma sabedoria que foi sendo gradativamente perdida desde a chegada do colonizador europeu, cujo modelo civilizatório cristão e tecnológico impôs uma ruptura com as formas de conhecimento tradicionais dos povos originários.

Os pajés, médiuns e curandeiros amazônicos, que outrora dominavam a ciência das passagens dimensionais, foram marginalizados, e sua sabedoria espiritual passou a ser vista como primitiva e supersticiosa.

Tal processo de apagamento cultural, segundo o autor, pode ser comparado à destruição do conhecimento pagão pela Igreja Católica durante a Inquisição, quando magos e bruxos europeus foram perseguidos e queimados por deterem conhecimentos espirituais ancestrais.

Desastre humano e ambiental

Além da perda espiritual, o avanço da civilização sobre a Amazônia resultou em um desastre humano e ambiental. O desmatamento, a exploração econômica predatória e o empobrecimento das populações tradicionais são alguns dos sintomas de um progresso cego que não apenas destrói a floresta, mas também apaga sua alma cultural.

Os povos da floresta, que antes integravam a natureza em suas práticas espirituais e sociais, hoje enfrentam a marginalização, vivendo em condições de extrema pobreza e perdendo, a cada geração, o elo com seu conhecimento ancestral.

O grande mérito de A Dimensão dos Encantados é sua capacidade de resgatar a conexão perdida, trazendo à tona uma Amazônia que vai além do ecossistema visível.

Isaías Oliveira nos obriga a refletir sobre o que significa viver em harmonia com o invisível, lembrando-nos de que a floresta não é só um recurso natural , mas um território sagrado, povoado por presenças que desafiam a lógica cartesiana do mundo moderno.

Ao fim da leitura do belo livro de Isaías, fica a sensação de que a Amazônia guarda segredos que vão além da compreensão ocidental, e que, talvez, para realmente entendê-la, seja necessário abandonar a visão limitada do mundo material e abrir-se para o encantamento que pulsa em suas profundezas.

A Dimensão dos Encantados é, enfim, mais do que um romance, é um convite à redescoberta de um universo perdido, onde o real e o mágico são faces de uma mesma verdade.

Juscelino Taketomi².

¹Isaías Oliveira, jornalista, com 36 anos de profissão, tendo exercido cargos de assessoria e cargos públicos. Atualmente, se dedica a estudos sobre o universo amazônico, envolvendo o saber tradicional dos povos da floresta

²Articulista do Portal Em Tempo, Juscelino Taketomi, é Jornalista. Há 28 anos é servidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)

Leia mais:

Razões de Omar Aziz contra Marina Silva, defensora de interesses globais do petróleo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱