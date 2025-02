Ex-Grêmio e Ponte Preta, Thomas Luciano reforça o Amazonas FC em 2025

O Amazonas FC conta com mais um reforço para a temporada de 2025. O Aurinegro anunciou, na tarde deste domingo (16), a chegada do lateral-direito Thomas Luciano. Ele desembarca na Toca da Onça por empréstimo junto ao Gil Vicente, de Portugal, após defender a Ponte Preta-SP na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

“A expectativa é muito boa, agradeço ao presidente e ao treinador por confiar no meu trabalho. Vamos sempre tentar buscar algo a mais, que é isso que o Amazonas merece. O torcedor pode esperar um jogador técnico, ofensivo, muito dedicado dentro de campo, sempre disposto a ajudar o time”, declarou o novo defensor da Onça-pintada.

Natural de Porto Alegre (RS), Thomas Luciano Trindade Lopes Mathias tem 23 anos. Formado pelo Grêmio, o lateral acumula passagens por Pelotas-RS, Ponte Preta-SP e pelo Gil Vicente, clube ao qual é vinculado. No Amazonas, ele terá sua primeira experiência profissional no futebol nortista.

Ainda sem poder contar com o defensor, que aguarda sua regularização junto à Confederação Brasileiro de Futebol (CBF), o Aurinegro volta a campo na quinta-feira (20). Diante do Rio Branco VN, a Onça estreia na Copa do Brasil às 19h (horário de Manaus), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES.

