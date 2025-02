Manauara vence Sete FC e garante vaga no playoff do Barezão 2025

O Manauara venceu o Sete FC por 3 a 1 no domingo (9), no Estádio Carlos Zamith, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2025. Com dois gols de Colina e um de Wallace, a equipe garantiu a classificação para o playoff do Barezão 2025.

Com a vitória, o Manauara se classificou para o playoff e enfrentará o Nacional em jogo único. A equipe tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na fase de grupos. Já o Sete FC está eliminado do primeiro turno e volta a campo apenas na primeira rodada do returno, quando enfrenta o Manaus FC.

Manauara domina e abre vantagem

Desde o apito inicial, o Manauara controlou as ações. Aos seis minutos, Colina acertou um chute forte de fora da área e abriu o placar.

O time comandado por Marcelo Vilar seguiu no ataque e ampliou aos 14 minutos. Após um contra-ataque rápido, Wallace recebeu passe de Carlinhos, viu sua finalização explodir no travessão, e no rebote, a bola sobrou limpa para ele marcar o segundo gol do Robô.

O Sete FC reagiu e quase diminuiu com Ryan, que avançou pela esquerda e finalizou, mas a bola bateu no travessão. Apesar da tentativa adversária, o Manauara marcou o terceiro gol aos 38 minutos. Colina arriscou de fora da área novamente e venceu o goleiro Guanair Júnior.

Nos acréscimos, o Sete conseguiu descontar. Matheus Iton lançou Ezequiel, que driblou Vini Ed e finalizou com precisão, marcando o primeiro gol da equipe na partida.

Manauara segura resultado e confirma a vitória

Na volta do intervalo, o Sete FC tentou ser mais ofensivo, mas o Manauara controlou o jogo e esperou o momento certo para definir o confronto. Aos 22 minutos, Luiz Fernando finalizou da entrada da área, Guanair Júnior deu rebote e Luan evitou o que seria o quarto gol do Robô.

Pouco depois, Giba arriscou de fora da área e acertou a trave, na última grande chance da partida. O Manauara manteve a vantagem e garantiu a vitória por 3 a 1.

