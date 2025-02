IFAM abre concurso público com 19 vagas para técnico-administrativo em Educação

Manaus (AM) – O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) anunciou um Concurso Público para preencher 19 vagas em diversas especialidades para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis técnico e superior, com salário inicial de até R$ 4.967,04.

Detalhes do Concurso

Os cargos oferecem uma carga horária de 40 horas semanais e remuneração mensal que varia de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, auxílio-creche e pré-escolar de R$ 484,90 e vale-transporte. Os candidatos serão avaliados por meio de prova teórico-objetiva, prevista para o dia 30 de março de 2025.

Prazo e Validade

O Concurso Público tem validade de dois anos a partir da data de homologação dos resultados finais, publicado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, a critério da Administração.

Vagas Disponíveis

Confira a lista de vagas oferecidas pelo IFAM:

Analista de Tecnologia da Informação – Reitoria/Manaus: 3 vagas

3 vagas Assistente Social – São Gabriel da Cachoeira: 1 vaga

1 vaga Enfermeiro – Presidente Figueiredo: 1 vaga

1 vaga Engenheiro – Área Elétrica – Reitoria/Manaus: 1 vaga

1 vaga Engenheiro Agrônomo – Eirunepé: 1 vaga

1 vaga Tecnólogo em Gestão Financeira – Eirunepé: 1 vaga

1 vaga Tecnólogo em Gestão Pública – Maués: 1 vaga

1 vaga Técnico em Contabilidade – Tabatinga: 1 vaga

1 vaga Técnico em Contabilidade – São Gabriel da Cachoeira: 1 vaga

1 vaga Técnico em Contabilidade – Manaus Distrito Industrial: 1 vaga

1 vaga Técnico de Laboratório – Área Construção Civil – Manaus Centro: 1 vaga

1 vaga Técnico de Laboratório – Área Informática – Itacoatiara: 1 vaga

1 vaga Técnico de Laboratório – Área Informática – Eirunepé: 1 vaga

1 vaga Técnico de Laboratório – Área Informática – Tabatinga: 1 vaga

1 vaga Técnico de Laboratório – Área Informática – Tefé: 1 vaga

1 vaga Técnico de Laboratório – Área Química – São Gabriel da Cachoeira: 1 vaga

1 vaga Técnico de Laboratório – Recursos Pesqueiros – Tabatinga: 1 vaga

Inscrições

Os interessados podem se inscrever pela internet, no período de 5 de fevereiro de 2025 a 5 de março de 2025, no site da Fundatec.

As taxas de inscrição variam de R$ 100,00 a R$ 120,00. Não perca essa oportunidade de fazer parte do IFAM e contribuir para a educação e tecnologia no Amazonas!

