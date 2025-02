Brasil conquista Sul-Americano Sub-20 com amazonense Paulinho no elenco

A Seleção Brasileira Sub-20 conquistou neste domingo (16) o Campeonato Sul-Americano Sub-20 ao vencer o Chile por 3 a 0, no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz (Venezuela). Com o resultado, o Brasil chegou ao seu 13º título na competição. O amazonense Paulinho, lateral-direito do Vasco, fez parte da campanha e celebrou a conquista.

Paulinho representa Amazonas

Natural de Tefé (a mais de 500 km de Manaus), Paulinho entrou nos minutos finais da partida contra o Chile. Além disso, atuou nas vitórias sobre Paraguai e Uruguai no hexagonal final e na primeira fase contra a Colômbia.

O jogador de 19 anos busca espaço no elenco profissional do Vasco, onde estreou em 2023, ainda aos 17 anos. No início da temporada 2025, ele integrou o grupo vascaíno nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca e marcou seu primeiro gol pelo profissional no empate 1 a 1 contra o Nova Iguaçu, em São Januário.

Brasil domina o Chile e confirma título

A Seleção Brasileira teve um desempenho sólido na rodada final. Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o Brasil fechou o hexagonal com 13 pontos, após triunfos sobre Uruguai (1 a 0), Colômbia (1 a 0), Paraguai (3 a 1) e empate contra a Argentina (1 a 1).

A Argentina, que precisava vencer o Paraguai por quatro gols de diferença para tirar o título do Brasil, perdeu por 3 a 2 e ficou na segunda posição, com 10 pontos. Colômbia e Paraguai completaram o grupo dos classificados para o Mundial Sub-20, que será disputado no Chile, entre setembro e outubro de 2025.

Comemoração e emoção no estádio

Após a vitória contra os chilenos, os jogadores e a comissão técnica da Seleção Brasileira assistiram à partida entre Argentina e Paraguai nas arquibancadas. Com o apito final, que confirmou a conquista brasileira, a equipe celebrou o título ao lado da torcida.

Ramon Menezes exalta grupo campeão

O técnico Ramon Menezes, bicampeão do torneio em 2023 e 2025, destacou a importância da conquista para o grupo.

“Para chegar a esse momento, tendo a felicidade de levantar um título tão importante como esse, depende de vários departamentos. Um agradecimento e uma gratidão a esses atletas, porque essa geração vai ficar marcada, é uma geração muito especial. Eu disse para eles desde o começo que era a competição das nossas vidas. Para todos nós, foi o maior desafio vestindo a camisa da Seleção Brasileira”, afirmou à CBF TV.

