Neste mês o Amazonas tem 649.709 famílias contempladas pelo Bolsa Família. O investimento federal supera R$471,71 milhões, o que assegura um valor médio de benefício de R$726,04 aos contemplados nos 62 municípios do estado. Em todas as cidades amazonenses o pagamento está sendo feito nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, de forma unificada, em decorrência das ações de enfrentamento a desastres previstas no programa.

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 354.301 crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Amazonas, um adicional de R$150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público é de R$51,06 milhões.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$50, que chegam a mais de 592 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 35.078 gestantes e 13.209 nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$30,12 milhões.

Em fevereiro, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário, 1.703 famílias em situação de rua, 71.316 famílias indígenas, 5.535 famílias quilombolas, 397 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 816 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 16.997 famílias de catadores de material reciclável. No total, são mais de 96.764 famílias contempladas nos grupos prioritários no Amazonas.

Com mais de 263 mil famílias contempladas, a capital Manaus é a cidade com maior número de beneficiários do Bolsa Família no Amazonas neste mês. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas no estado estão Parintins (21.763), Manacapuru (20.969), Itacoatiara (17.217) e Autazes (16.502).

Cidade com pouco mais de 28 mil habitantes e 4.238 famílias atendidas, Santo Antônio do Içá é o município amazonense com maior valor médio em fevereiro: R$889,94 — uma das dez maiores do país. Em seguida aparecem Jutaí (R$876,79), São Gabriel da Cachoeira (R$847,58), Itamarati (R$840,33) e Uarini (R$830,07).

AUXÍLIO GÁS — Em fevereiro, o Governo Federal também paga, no mesmo calendário do Bolsa Família, o Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Ao todo, 123.220 famílias amazonenses receberão R$106 referentes ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP. O investimento é de R$13,06 milhões.

NACIONAL — Em âmbito nacional, o Bolsa Família contempla em fevereiro de 2025 um total de 20,56 milhões de famílias em todos os 5.570 municípios do país. O investimento do Governo Federal é de R$ 13,8 bilhões. Das quase 54 milhões de pessoas beneficiadas neste mês, 9,12 milhões são crianças de zero a seis anos, 12,3 milhões são crianças e adolescentes de sete anos a 16 anos incompletos, e 2,6 milhões são adolescentes de 16 anos a 18 anos incompletos. O valor médio neste mês é de R$ 671,81.

VULNERÁVEIS — Em fevereiro, o Bolsa Família beneficia em seu grupo prioritário 240,8 mil famílias indígenas, 279,7 mil famílias quilombolas, 241,3 mil famílias em situação de rua e 385,2 mil famílias de catadores de material reciclável. Além disso, o programa ampara 13,6 mil famílias com crianças em situação de trabalho infantil e 62 mil famílias com integrantes resgatados de trabalho análogo ao escravo.

PERFIL — Como costuma ocorrer no programa de transferência de renda do Governo Federal, 83,52% dos responsáveis familiares são mulheres: 17,17 milhões.

