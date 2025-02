Novo semáforo é instalado no cruzamento da Umberto Calderaro e Belo Horizonte

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), instalou um novo semáforo no cruzamento das avenidas Umberto Calderaro e Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital. A medida tem o objetivo de aprimorar a mobilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres na região.

Semáforo começa a operar no sábado

O novo equipamento entrará em funcionamento no próximo sábado (22), às 9h, e será sincronizado com os semáforos já existentes nos cruzamentos da Umberto Calderaro com a Rua Salvador e com a Avenida André Araújo. Segundo o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, a mudança vai melhorar a organização do tráfego.

“É preciso que o condutor esteja atento a essas mudanças, para que ele compreenda que não vai causar risco aqui. Nós vamos sincronizar este semáforo com o semáforo anterior que já existe na Umberto Calderaro, antes de chegar a este ponto”, explicou Leda.

Sincronização semafórica

Com a sincronização, espera-se que o trânsito flua de maneira mais ordenada, reduzindo retenções e facilitando a travessia de veículos vindos da Avenida Belo Horizonte. O IMMU destaca que essa configuração otimizará a mobilidade e diminuirá o risco de acidentes.

Nos primeiros dias de funcionamento, agentes de trânsito estarão no local para monitorar a adaptação dos condutores e realizar ajustes, se necessário. Além disso, campanhas educativas serão intensificadas para orientar a população sobre a nova configuração semafórica.

Os motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização para garantir um trânsito mais seguro e evitar infrações.

(*) Com informações da assessoria

