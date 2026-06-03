Cerimônia

Competição reúne estudantes da rede municipal em 15 modalidades esportivas e celebra o esporte como ferramenta de inclusão social.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, comandou, nesta quarta-feira (4) a cerimônia de abertura da 27ª Municipíadas, promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Este ano, aproximadamente 20 mil estudantes, com idades entre 9 e 16 anos (categorias mirim, infantil e juvenil), nos naipes feminino e masculino, vão representar suas Divisões Distritais Zonais (DDZs) na busca por medalhas.

Com o tema “Manaus vive o espírito da Copa do Mundo na maior celebração do desporto escolar da rede municipal”, o evento, realizado na Arena Amadeu Teixeira, contou com a presença dos ex-jogadores Jorginho e Viola, tetracampeões mundiais com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, e reuniu cerca de sete mil alunos que lotaram o local para celebrar o início da competição, consolidada como uma poderosa ferramenta de transformação social e de cidadania para a juventude manauara.

Prefeito Renato Junior celebrando evento com atletas e equipes da Semed

O chefe do Executivo municipal destaca que o investimento no esporte escolar é um pilar fundamental para afastar crianças e jovens das ruas, promover a inclusão e garantir um futuro com mais oportunidades.

“Essa é uma competição sadia, não somente para o desenvolvimento do aluno, mas para que ele possa crescer com a responsabilidade de que vai ser um grande lutador pela vida e também no esporte. Saber ganhar, saber perder, saber disputar de forma respeitosa”, afirmou Renato Junior.

O prefeito também lamentou a atual situação da segurança pública no estado, citando episódios recentes de violência. Ele ressaltou que, embora a segurança pública não seja uma competência direta da administração municipal, a prefeitura busca colaborar de forma preventiva por meio do incentivo à educação e ao esporte.

“Infelizmente, o estado está tendo problemas com relação à segurança. O povo do bem, o cidadão do bem, está preso dentro de casa. Os comerciantes estão reféns do crime organizado. A nossa forma de poder contribuir, uma vez que não é responsabilidade da prefeitura, é cuidar da próxima geração promovendo uma Municipíadas como essa, promovendo a inclusão social através do esporte”, enfatizou.

O secretário municipal de Educação, Arone Bentes, pontuou o papel fundamental do esporte no ambiente escolar como um complemento essencial para o aprendizado de qualidade.

“Essa energia toda é simplesmente fundamental. A associação dos valores despertados pela disputa esportiva, pelo esporte no geral, tem tudo a ver com a educação de qualidade que a gente promove em sala de aula. Essa integração é total quando a gente reúne toda a comunidade, toda a rede Semed, para promover o esporte e as qualidades boas que os alunos têm e que precisam ser destacadas e apoiadas”, declarou o titular da Semed.

Abertura com campeões do mundo

A cerimônia de abertura foi marcada por uma grande festa cultural e esportiva, que contou com diversas apresentações artísticas protagonizadas pelos próprios alunos da rede municipal, além das performances da fanfarra e da banda marcial. O momento mais aguardado e especial da solenidade foi o acendimento da pira das Municipíadas, conduzido ao lado dos ídolos Jorginho e Viola, que inspiraram os jovens atletas presentes na arena.

Prefeito Renato Junior com Jorginho e Viola

Viola ficou entusiasmado com a “potência” das Municipíadas e se emocionou ao lembrar-se das dificuldades que teve na infância, elogiando o tamanho do investimento que a gestão municipal faz pelas crianças e adolescentes da rede municipal de ensino para a formação do caráter da nova geração.

“O esporte é formador de caráter. Não significa que todo mundo vai chegar a ser um jogador profissional. Mesmo que não chegue, a pessoa já está preparada para ser um engenheiro, médico, um juiz, para ser o que quiser, porque o esporte, a educação e a disciplina dão as condições para alcançar esse objetivo e nunca desistir”, afirmou Viola.

O ex-jogador e técnico Jorginho também celebrou o convite para participar da abertura das Municipíadas, destacando a seriedade na gestão do prefeito Renato Junior e o compromisso da equipe com a educação e o esporte.

“O esporte por si só não pode mudar a história de uma pessoa, se não estiver acompanhado de uma boa educação. Eu desenvolvo trabalho social e sei o quão importante é a educação na vida de uma criança e de um jovem que não tem a menor perspectiva. Se ela tiver uma boa educação, estiver sendo capacitada e tiver oportunidade, com certeza pode mudar a sua história. É o que a prefeitura está fazendo”, celebrou.

Competição

Ao todo, serão disputadas 15 modalidades esportivas, incluindo atletismo, badminton, ginástica rítmica, natação, futsal, judô, jiu-jítsu, voleibol e handebol, consolidando a Municipíadas como o maior ecossistema de integração juvenil da capital amazonense.

A motivação entre os estudantes é contagiante, e muitos enxergam na competição uma porta de entrada para o futuro esportivo. É o caso de Bryan Freitas, de 12 anos, estudante do 7º ano da escola Senador Fábio de Lucena. “As Municipíadas são muito importantes para revelar os jogadores que têm futuro no Brasil, principalmente no Amazonas e em Manaus”, destacou.

A competição é organizada pela Coordenação de Esportes da Semed (Coordesp), responsável pela execução dos jogos e pelo fortalecimento permanente do desporto no ambiente escolar. Muito além do pódio, as ações coordenadas pela prefeitura ao longo do ano visam oferecer oportunidades reais para que crianças e adolescentes desenvolvam competências essenciais, como disciplina, trabalho em equipe e resiliência (habilidades físicas, cognitivas e socioemocionais).

Para a Semed, as Municipíadas funcionam como uma estratégia pedagógica vital, capaz de acelerar e fortalecer a aprendizagem em sala de aula, incentivar hábitos de vida saudáveis no combate ao sedentarismo e construir ambientes escolares muito mais acolhedores, seguros e participativos.

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