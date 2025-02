Hospital João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de paciente internado na unidade

O homem possui como característica uma tatuagem no braço direito.

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus, pede ajuda para localizar os familiares de um homem, ainda não identificado, que está internado na unidade desde quinta-feira (13).

O paciente foi levado a unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sem documentação, após ser vítima de agressão física. O homem possui como característica uma tatuagem no braço direito. Ele segue aos cuidados intensivos do HPS e seu quadro clínico é instável.

A direção da unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização de familiares do paciente, que procure o Serviço Social do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio, localizada na Avenida Cosme Ferreira, nº 3937, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus, ou entrar em contato pelo número: (92) 99378-8158.

