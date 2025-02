Ônibus fica destruído após bater na traseira de carreta na rotatória do Armando Mendes

Um ônibus da linha 355 ficou com a frente completamente destruída após bater na traseira de uma carreta na rotatória do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus, na início da noite desta sexta-feira (17).

O acidente aconteceu por volta das 18h45, quando o coletivo, que fazia o trajeto entre o Ceasa e o Shopping Via Norte, colidiu violentamente contra o cavalete de uma carreta, resultando em danos significativos à parte da frente do ônibus.

De acordo com informações da 25ª CICOM, apenas uma vítima foi registrada: um senhor que se feriu na perna devido a um corte provocado por um pedaço de vidro do para-brisa quebrado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro Coroado.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. O ônibus da linha 355 foi removido do local para liberar o tráfego na região.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱