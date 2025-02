Ufam abre inscrições para mais de 1,9 mil vagas no Extramacro

A Ufam está com inscrições abertas para o Extramacro. A Universidade Federal do Amazonas lançou o Edital do Processo Seletivo Extramacro (PSE 2025) e oferece 1.905 vagas para cursos de graduação nas Unidades Acadêmicas de Manaus e nos campi do interior do Amazonas.

As inscrições estarão abertas de 13 de março a 4 de abril de 2025. O processo seletivo da Ufam para inscrições Extramacro inclui 69 cursos na capital e 34 no interior, nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Vagas e Cursos Oferecidos

A Ufam oferece vagas para cursos como Psicologia, Ciência da Computação, Agronomia, Enfermagem, Estatística, Administração e Relações Públicas. As 1.905 vagas estão divididas em 1.143 para Manaus e 762 para o interior, todas destinadas à ampla concorrência.

Modalidades de Inscrição

O PSE 2025 oferece quatro modalidades de inscrição:

Portadores de Diploma de Curso Superior (PD): Alunos com diploma de graduação podem se inscrever para outro curso na mesma área de conhecimento.

Reopção de Curso (RC): Alunos regulares da Ufam podem mudar de curso dentro da mesma área.

Transferência Facultativa Externa (TFE): Alunos de outras instituições podem se transferir para o mesmo curso na Ufam.

Transferência Facultativa Interna (TFI): Alunos da Ufam podem transferir-se para o mesmo curso em outro campus da universidade.

Isenção de Taxa

Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição de duas maneiras:

Via CadÚnico: Candidatos com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo. Via Lei nº 12.799/2013: Candidatos com renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral.

Os candidatos devem solicitar a isenção preenchendo o formulário eletrônico disponível no sistema de inscrições da Compec (PSConcursos) em https://pci.concursos.ufam.edu.br ou na página inicial da Compec em https://compec.ufam.edu.br.

O período para solicitação será de 24 de fevereiro, às 10h, até às 17h de 25 de fevereiro.

Inscrições

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do sistema PCI Concursos, disponível em https://pci.concursos.ufam.edu.br ou na página inicial da Compec, em https://compec.ufam.edu.br.

As inscrições estarão abertas das 10h de 13 de março até às 17h de 4 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 95, com pagamento até o dia 4 de abril.

Provas

As provas objetivas acontecerão em 4 de maio de 2025, das 8h15 às 12h15, em seis municípios do Amazonas: Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Os exames terão 50 questões, com uma pontuação por questão.

Resultado

A Ufam divulgará o resultado final no dia 13 de junho de 2025, no site da organizadora.

