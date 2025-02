Homem é preso com drogas, arma e munições em Manaus

Caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas também foi apreendido, o que comprova a ligação do suspeito com a prática criminosa

Jardesson Praia Ferreira, de 31 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (18), por envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. A prisão ocorreu na avenida Constantino Nery, próximo ao Terminal 1.

Durante diligências, foram apreendidas drogas tipo maconha, cocaína, oxi e ecstasy, um revólver calibre 38, munições e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Investigação

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 22º DIP, a equipe de investigação estava no encalço do suspeito em razão do comércio de drogas praticado próximo ao Terminal 1, e da sua proximidade com homens que praticam roubos no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

“A investigação começou a partir dos roubos ocorridos nesta região e descobrimos que o crime está ligado ao tráfico de drogas. Conforme avançamos, conseguimos chegar até a qualificação do Jardesson e descobrimos que ele atuava distribuindo os tipos de drogas que foram apreendidos nas proximidades do Terminal 1”, contou o delegado.

Foto: Divulgação

Segundo o delegado, a equipe policial foi até a residência do suspeito, onde foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, diversas porções de drogas, balança de precisão, um liquidificador e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, o que comprova o crime praticado por ele.

De acordo com o delegado, Jardesson tem passagem pela polícia em 2019, por tráfico de drogas e a associação para o tráfico.

Procedimentos

Jardesson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo de uso permitido e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

