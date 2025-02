União Brasil realiza workshop sobre turismo sustentável no Amazonas

O União Brasil (UB), partido presidido no Amazonas pelo governador Wilson Lima, realiza nos dias 20 e 21 de fevereiro a segunda edição do workshop “Estratégias, Projetos e Recursos para o Turismo Sustentável”.

O evento reunirá políticos locais e representantes nacionais da legenda para capacitar prefeitos e secretários dos municípios amazonenses na criação de projetos turísticos sustentáveis. A meta é impulsionar a economia local enquanto se promove a preservação ambiental. O União Brasil elegeu, no pleito de 2024, o maior número de prefeitos no interior do estado, com 24 prefeituras conquistadas.

Polo turístico do Amazonas

O workshop será realizado em Novo Airão, cidade localizada a 115 km de Manaus. A escolha do local se dá pela relevância do município como polo turístico do estado. Além disso, Novo Airão é administrado pelo prefeito Otávio Frias, do União Brasil. O município é considerado a porta de entrada para o Parque Nacional de Anavilhanas (um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo) e para o Parque Nacional do Jaú, famoso por sua rica biodiversidade.

Suíça

O workshop também servirá como base para um projeto piloto que será apresentado pelo governador Wilson Lima na Suíça. O primeiro vice-presidente estadual do União Brasil, Luís Bonates, explicou que o objetivo é colocar o Amazonas no centro das discussões sobre turismo sustentável e apresentar boas práticas de investimentos na região.

Programa “Coração da Amazônia”

O evento faz parte do programa “Coração da Amazônia” e está vinculado ao projeto nacional do União Brasil, “Brasil 2044”. Esse projeto é um hub de inovação que reúne políticos, empresários e pesquisadores para desenvolver soluções estratégicas para a Amazônia. Marcellus Campelo, segundo vice-presidente estadual do partido e secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), destacou:

“A ação reforça o compromisso do União Brasil com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.”

Preparação para a COP30

Este workshop ganha ainda mais relevância por coincidir com os preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém, PA. Mila de Rueda, coordenadora nacional do projeto “Brasil 2044”, que estará presente no evento em Novo Airão, afirmou:

“Este encontro marca um novo momento para o turismo na Amazônia, mostrando que é possível alinhar crescimento econômico com conservação ambiental e qualidade de vida.”

Programação do evento

O evento começa com um jantar, no 20 de fevereiro, no Amazônia Park Suítes. No dia 21, o workshop ocorrerá das 8h às 14h, na Fundação Almerinda Malaquias, uma instituição com 25 anos de atuação em educação ambiental, formação profissional e geração de renda. A fundação é um exemplo de desenvolvimento sustentável em Novo Airão.

Capacitação dos prefeitos

Durante o workshop, os prefeitos do União Brasil serão incentivados a criar projetos inovadores para o turismo local. Sérgio Litaiff Filho, terceiro vice-presidente estadual do UB e secretário de Governo do Amazonas, afirmou:

“A implementação dessas ações fortalecerá as gestões municipais e impulsionará o desenvolvimento regional, beneficiando diretamente as comunidades.”

O evento abordará temas como captação de recursos, desenvolvimento de produtos turísticos, marketing, infraestrutura, capacitação profissional e governança. As discussões serão baseadas em mapeamento digital e monitoramento de tendências para embasar as decisões estratégicas.

(*) Com informações da assessoria

