Ossada humana é encontrada em área de mata na Zona Leste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas encontrou, na tarde desta terça-feira (18), uma ossada humana, possivelmente do jovem Kaique Renner Marques Pereira, de 20 anos, sequestrado em dezembro de 2024, na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram que o jovem estava fazendo reparos em uma casa com seu tio, quando eles foram surpreendidos por criminosos armados, que o sequestraram logo em seguida. Desde então, ele não foi mais visto.

Um homem, identificado por Miqueias, informou à polícia que sabia a localização do corpo do jovem e levou os agentes até o local. Mesmo com a ossada incompleta, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) que confirmará a identidade da vítima.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

